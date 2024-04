Prefeitura executa pavimentação no bairro Monte Castelo

Obra no bairro Monte Castelo (Foto: Junior Origem)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas segue com diversas frentes de obras em vários pontos da cidade, buscando solucionar problemas históricos dos teixeirenses ao mesmo tempo em que renova a infraestrutura das vias urbanas. Através da Secretaria de Projetos Estratégicos, a Prefeitura atua no bairro Monte Castelo, por exemplo.

Em trechos como a Avenida Santa Isabel, ocorrem os serviços de terraplanagem, assentamento de meio-fio e pavimentação com concreto simples moldado in loco. O material em questão se destaca pela vida útil prolongada devido a sua durabilidade, baixa permeabilidade e rápida instalação.

A gestão atual busca constantemente levar este serviço para bairros e comunidades teixeirenses, considerando as necessidades de cada região e a eficácia de cada etapa do processo para a entrega de um serviço de qualidade. Com ruas, estradas e vias públicas de qualidade, a população ganha mais conforto, qualidade de vida e segurança.

