Prefeitura explica sobre os repasses de verba para a saúde de Teixeira de Freitas

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Saúde, vem por meio de nota reiterar sobre os repasses de verba para a pasta nos últimos anos.

Segundo Danilo Fernandes, secretário de Saúde, a Portaria do Ministério da Saúde nº 4.018, de 16 de novembro de 2022, realizou o recolhimento de recursos em parcela única de todas as cidades brasileiras que executam cirurgias cardíacas através da rede pública. O teto financeiro já foi reposto em fevereiro deste ano.

Ao considerar para análise a série histórica de repasses financeiros, em 2016 houve a arrecadação em cerca de R$ 32.800.000 para a área. Já em 2022, o valor foi de R$52.888.000. Assim, não houve uma queda de recursos para a área de saúde do município. O que ocorre, no entanto, é o subfinanciamento do Sistema único de Saúde (SUS), ou seja: a verba destinada à operacionalização e ao financiamento do SUS fica muito aquém de suas necessidades.

“A administração pública reforça a saúde pública de Teixeira de Freitas enquanto um dos principais focos de investimento no município, com o cuidado abrangendo desde a Rede de Atenção Básica (porta de entrada do SUS), até unidades como o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, que atende também os cidadãos das cidades circunvizinhas”, explicou o secretário.

