Atendimento no CTO (Foto: Junior Origem)

“Sofria há muito tempo e fui encaminhada para Salvador e fiquei muito tempo na fila. Está sendo uma maravilha esse especialista aqui ,viu? Fui uma das primeiras pacientes e me sinto muito bem, a cirurgia foi ótima.”, disse Sinara Lima, atendida no Centro de Tratamento Ortopédico (CTO) em uma especialidade inédita implementada em Teixeira de Freitas: a cirurgia de mãos.

Sinara Lima, paciente atendida no CTO (Foto: Junior Origem)

Antes, pacientes com problemas diversos que atingem as mãos — como tumores, doenças compressivas de dedos e sequelas de queimaduras e fraturas — precisavam ser encaminhados para Salvador para o devido atendimento. Ao identificar essa demanda, a gestão atual implementou o serviço na rede pública de saúde do município. No CTO, são identificadas as patologias específicas e os pacientes que necessitam passar por procedimentos cirúrgicos. Estes são posteriormente encaminhados ao Hospital Municipal para cirurgia com o Dr. Vinicius Parada, especialista e cirurgião de mão que também fornece a assistência no CTO.

Para passar pelo procedimento, o paciente deve comparecer a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de casa e solicitar o encaminhamento ao CTO. A administração pública permanece atenta às necessidades da população teixeirense e busca, constantemente, implementar os serviços oferecidos com o máximo de recursos tecnológicos e humanos para o bem-estar da população.

Atendimento no CTO (Fotos: Junior Origem)

O post Prefeitura implementa especialidade inédita no CTO; saiba mais apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.