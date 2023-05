Adolescente volta a ser internado no DF um ano após acidente com árvore

Mesmo mais de um ano após ser atingido por um pinheiro de 20 metros no Parque da Cidade, Pedro Miguel Rodrigues Cardoso, 16 anos, continua enfrentando graves problemas de saúde. Depois de duas internações, a mais recente em 4 de abril – decorrente de uma complicação – o adolescente, que está tetraplégico devido ao acidente, passará, outra vez, o Dia das Mães longe da família.

“O Pedro retornou ao hospital há 40 dias, logo após vomitar. Como ele não tem mais o controle do diafragma, não consegue expelir coisas do corpo. Como consequência, broncoaspirou. Já no hospital, foi entubado e, tempos depois, encaminhado à sala de cirurgia para retirar um granuloma [espécie de queloide formada por células inflamatórias crônicas]. Não está sendo fácil. Nós estamos vivendo cada dia esperando em Deus”, disse Luciane Garcia, mãe de Pedro.

Desde o acidente, Pedro já passou por uma série de procedimentos, tais como: laparotomia, para fechar uma pequena perfuração no estômago, e também por uma cirurgia de descompressão da coluna cervical. Além desses, foi submetido a uma traqueostomia, a um dreno de tórax e precisou ser três vezes entubado. De acordo com Luciane, o filho também teve o crânio fragmentado em 22 pedaços, o que fez o cérebro inchar e ter coágulos.

WhatsApp Image 2023-01-21 at 13.15.07

Pedro Miguel estava deitado no gramado quando foi atingido pela árvore Breno Esaki/Especial Metrópoles

WhatsApp Image 2023-01-21 at 13.15.07 (1)

A cachorrinha da família, chamada de Xixí, é a companheira inseparável do jovem Breno Esaki/Especial Metrópoles

WhatsApp Image 2023-01-21 at 13.15.08

Pedro utiliza uma tecnologia brasileira chamada Colibri, que possibilita pessoas com deficiências motoras usarem computadores e dispositivos móveis com movimentos da cabeça e piscar de olhosBreno Esaki/Especial Metrópoles

Pedro Miguel

Pedro Miguel mora com os pais e os dois irmãos mais novos, em Taguatinga Breno Esaki/Especial Metrópoles

WhatsApp Image 2023-01-21 at 13.15.08 (1)

O rapaz, assim como outros adolescentes da idade dele, gosta de jogar jogos virtuais Breno Esaki/Especial Metrópoles

Até hoje, a família alega não ter recebido nenhum tipo de auxílio do Governo do Distrito Federal (GDF) pela queda da árvore que deixou o adolescente tetraplégico. Sem poder arcar com todos os custos que a situação do adolescente exige, os pais do menor entraram com um processo na Justiça.

“A gente pensa que em um caso como esse deveria haver alguma legislação que obrigasse o poder público a agir de imediato. Que não precisasse esperar um provimento judicial para que uma ação seja tomada”, desabafou Luciane.

“O que desejo, agora, é que o caso do meu filho não seja esquecido, que o poder público arque com as consequências e faça os devidos reparos financeiros para que o Pedro tenha uma vida sossegada. Além disso, espero que justiça seja feita e que, quando punido, o GDF aja com mais responsabilidade para não permitir que outras famílias passem pelo que nós estamos passando”, pontuou.

Relembre o casoO acidente ocorreu em 8 de maio de 2022, no Dia das Mães, por volta das 11h, enquanto a família do jovem se reunia em uma das churrasqueiras localizadas no Bosque dos Pinheiros. Pedro tirava um cochilo no gramado, no momento em que a árvore caiu e, por isso, não conseguiu escapar.

No local, ele chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória, mas teve o quadro revertido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF). “No momento da queda do pinheiro, eu estava deitada em uma das redes que instalamos nas árvores. Quando me levantei, já vi meu filho sem vida no chão. Entrei em desespero”, relembra a mãe de Pedro.