Prefeitura inicia requalificação do entorno da Igreja dos Alagados

A comunidade de Alagados e adjacências, na Cidade Baixa, foram escolhidas para receber as primeiras ações da Prefeitura em 2023. Na manhã desta segunda-feira (2), o prefeito Bruno Reis autorizou o início da urbanização do entorno da Igreja de Nossa Senhora dos Alagados, conhecida também por ter sido visitada por três santos católicos: São João Paulo II, Santa Tereza de Calcutá e Santa Dulce dos Pobres. A intervenção foi projetada pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e terá investimento de R$6 milhões.

O prefeito destacou a importância histórica da Igreja dos Alagados, justificando a necessidade de revitalização do lugar. “Hoje estamos realizando um sonho antigo desta comunidade, com a revitalização da Igreja de Nossa Senhora dos Alagados. Essa igreja foi construída em 1980, em menos de três meses para receber o Papa João Paulo II. Aqui ele esteve, abençoou essa igreja e, dois anos após, veio Madre Teresa de Calcutá. Aqui Santa Dulce pregou e peregrinou. Esse santuário serviu de inspiração para sua jornada. Os três santos estiveram aqui neste santuário. Essa obra será importantíssima do ponto de vista social e religioso de resgate da nossa história”.

O chefe do Executivo destacou ainda a importância de projetar a urbanização em parceria com a comunidade – o projeto foi construído em conjunto com a FMLF -, no sentido de fortalecer o turismo religioso na cidade. “Discutimos o desenvolvimento de um polo turístico que passa por esse território santo. Talvez não tenha outra região que tenha tido a oportunidade de ter recebido três santos. O polo contempla o Caminho da Fé, desde a Conceição da Praia, passando pelo santuário de Santa Dulce, por aqui e pelo Bonfim. Diversos turistas vêm para Salvador conhecer a história dessa igreja. As pessoas saem daqui com sua espiritualidade fortalecida. E essa obra vai ajudar ainda mais o turismo, atraindo mais visitantes, peregrinos e, consequentemente, na consolidação desse território santo”.

Projeto

O projeto para área do entorno da Igreja Nossa Senhora dos Alagados – que está alinhado com as diretrizes e estratégias do Plano de Bairros da Península de Itapagipe -, engloba o entorno imediato da Igreja Nossa Senhora dos Alagados, a área do Cine Teatro, o Espaço Cultural Alagados e o Terminal de Ônibus do Uruguai.

“A igreja de Nossa Senhora de Alagados tem um valor religioso e histórico de grande importância para a nossa cidade. A urbanização do entorno da Igreja é o reconhecimento desta gestão a importância deste espaço de tão grande simbolismo religioso, histórico e cultural”, declarou a presidente da FMLF, Tânia Scofield.

A intervenção ocorrerá em 158 mil metros quadrados de área urbanizada, abrangendo a criação de um grande espaço de lazer, manifestações culturais, religiosas e, principalmente, integrar esse espaço ao circuito de visitação/peregrinação formado pelo Santuário de Santa Dulce dos Pobres e da Colina Sagrada do Senhor do Bonfim.

A urbanização cobre uma área de 35 mil m² e deve ficar pronta em até seis meses. Os serviços que serão executados no local envolvem a pavimentação e reconstrução do meio-fio, colocação de piso intertravado, drenagem, implantação de quiosques, parque infantil, academia de ginástica, área de jogos, 13 pergolados em eucalipto, guarda-corpo, contenção em alvenaria de pedra e banheiro.

As primeiras oficinas participativas com moradores do bairro, lideranças comunitárias e o pároco da Igreja Nossa Senhora dos Alagados, padre Josuel Jesus, aconteceram de modo híbrido porque o mundo ainda vivia um período de pandemia. Durante um semestre, a Fundação realizou oficinas, visitas de campo, entrevista com moradores, lideranças para a formulação do diagnóstico e da proposta final que resultou no projeto.

Hilda Almeida, de 65 anos, é presidente da Associação João de Deus que cuida das obras sociais da igreja. “A urbanização deste local é um marco importantíssimo para Salvador e, em especial, para toda a Península de Itapagipe. É uma vitória para os bairros do Uruguai, Alagados, Jardim Cruzeiro e Massaranduba. Essa é a primeira grande obra desta região, que por anos foi esquecida pelo poder público. Hoje, ganhamos todos de Salvador, a partir da Igreja dos Alagados, até porque proporciona o desenvolvimento do turismo religioso neste local”.

O pároco da Igreja dos Alagados, padre Josuel Jesus, explica que a requalificação é um marco histórico para toda a comunidade católica da capital baiana. “Este local, onde pisaram São João Paulo II, Santa Teresa de Calcutá e Santa Dulce, agora recebe a urbanização do entorno, o que nos permite ver o quanto a Prefeitura tem olhado para os mais pobres. Estamos, todos desta comunidade, felizes com a revitalização deste lugar sagrado”.

Outras intervenções

Outras obras estão sendo realizadas pela Prefeitura na região. Este ano, está prevista a entrega da segunda etapa da Rua Henrique Dias, uma das mais importantes da Cidade Baixa. Segue em andamento as intervenções na Rua da Conceição da Praia, no Comércio, e da Feira do Curtume, na Calçada.

Além disso, há um projeto sendo desenvolvido para revitalização da praça da Igreja dos Mares, no Largo de Roma, em parceria com a Osid (Obras Sociais de Irmã Dulce). Também está em vias de ser iniciada a requalificação do Porto da Lenha, na Ribeira, e já em fase de conclusão a licitação para obras em mais um trecho de orla: Cantagalo, na Calçada.

“Todas essas obras têm o intuito de tornar essa área melhor para quem mora e vive aqui, e também para receber os turistas. Vamos avançar ainda mais apoiando o turismo religioso, construindo mais parcerias”, completou Bruno Reis.