Prefeitura participa de capacitação para restauração ambiental

(Foto: Reprodução)

A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas participa do Treinamento e Qualificação Reconectando Florestas da Bahia, com objetivo de fortalecer as capacidades técnicas e gerenciais dos agentes da restauração florestal que já atuam no Extremo Sul da Bahia.

O primeiro módulo do treinamento, que será realizado ao longo de seis meses, foi iniciado nesta segunda-feira (10) e ocorrerá até quarta-feira (12). O programa inclui três encontros presenciais em Teixeira de Freitas, e os participantes receberão treinamento, mentoria, orientações e suporte técnico para melhorar seu desempenho na cadeia produtiva da restauração.

(Fotos: Reprodução)

O programa é ofertado pelo Instituto Ciclos de Sustentabilidade e Cidadania, em parceria com o Programa Arboretum – através do Projeto Reconectando Florestas –, visando ampliar a conexão florestal e fortalecer as cadeias de restauração ecológica do Mosaico de Áreas Protegidas do Extremo Sul da Bahia, por meio da Iniciativa Internacional de Proteção ao Clima.

