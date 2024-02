Reunião sobre combate às arboviroses (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Saúde, promoveu na terça-feira (20) uma reunião com representantes do Núcleo Regional de Saúde (NRS) do Extremo Sul da Bahia, Vigilância Epidemiológica Municipal (VIEP) e Programa de Controle de Endemias na sede da VIEP a fim de discutir o plano de contingência contra as arboviroses, estabelecendo parceria com o Governo do Estado da Bahia ao considerar o aumento de casos destas em território nacional e em Teixeira de Freitas.

Na ocasião, foi abordada a articulação para o nível de resposta ao enfrentamento das doenças em questão, definindo ações para o nível 1, voltadas à resposta inicial; nível 2, considerando estado de alerta; e nível 3, voltado ao estado de emergência.

Pontos sensíveis de intersetorialidade, corresponsabilização, a estratégia de atuação das equipes de saúde e a solicitação de apoio do estado à disponibilização de carro fumacê (essencial ao combate às arboviroses no atual cenário) também foram articulados na reunião.

O post Prefeitura promoveu reunião com representantes do Núcleo Regional de Saúde do Extremo Sul sobre combate às arboviroses apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.