Prefeitura realiza reunião com demais órgãos públicos para elaboração de plano municipal de arborização em Teixeira de Freitas

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realizou na última semana uma reunião no Gabinete do Prefeito para discutir a construção do plano de arborização no município. Compareceram o chefe de Gabinete, Dr. Henny Aramuni; a secretária de Meio Ambiente, Sabrina Rampinelli; além do vereador Bruno Barbosa; Dr. Matheus Rocha Almeida, da Defensoria Pública; Dr. Moisés Guarnieri dos Santos, promotor de justiça do Ministério Público; Dra. Lívia de Oliveira Figueiredo, juíza da 2ª Vara Cível; e Dra. Barbara Fachetti, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA)

Com a elaboração de um plano municipal de arborização, será possível uma gestão mais ordenada e sustentável do patrimônio verde da cidade a partir do mapeamento adequado das áreas disponíveis e das espécies vegetais mais adequadas para cada localidade, é possível criar um ambiente urbano mais equilibrado e harmonioso. Por isso, a administração pública está em fase de alinhamento com os demais órgãos públicos para a execução do plano.

A próxima reunião para a implementação de metodologias para a execução do plano está marcada para o dia 22 de fevereiro.

