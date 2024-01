Vídeo. Cratera com 6 metros preocupa moradores no DF: “Cabe um carro”

Uma cratera de 6 metros, que surgiu do nada no Setor de Mansões IAPI, no Guará II, tem causado dor de cabeça e preocupação aos moradores da região. O buraco tem uma profundidade que assusta quem transita pelo local, e já causou o atolamento de veículos que tentaram passar por ele. Já tentaram cobrir a abertura outras duas vezes, mas sem sucesso. Os próprios síndicos e vizinhos ficam com o papel de sinalizar a rua para que pedestres e motoristas passem longe do perigo.

Cratera no Setor de Mansões IAPI, no Guará II Material cedido ao Metrópoles

O buraco tem profundidade de 6 metros Material cedido ao Metrópoles

Veículos já atolaram após passar pelo buraco Material cedido ao Metrópoles

Síndicos e vizinhos tem o papel de sinalizar a rua para que pedestres e motoristas não passem no local Material cedido ao Metrópoles

O gerente de contas Roberto Habbema Revorêdo, 38 anos, mora na região e relata que a vizinhança vem sofrendo há muito tempo com essa cratera. “Isso é em frente ao condomínio onde eu moro e é a terceira vez que a Caesb [Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal] arruma o buraco, mas ele sempre reaparece. É uma passagem de esgoto que se rompe e provoca essa abertura no chão”.

Segundo Roberto, a cratera causou problemas aos motoristas no passado, mas hoje, com a sinalização feita pelos próprios moradores, as pessoas tem evitado passar próximo ao problema. “É realmente muito grande, tem 5 ou 6 metros de profundidade, cabe um carro nele”, completa.

O Metrópoles procurou a Caesb, mas até o momento da publicação desta reportagem não obteve resposta. O espaço segue em aberto para o pronunciamento da companhia.