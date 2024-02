Prefeitura realizou a entrega de cadeiras para acompanhantes no Hospital Municipal

Entrega de cadeiras para acompanhantes no Hospital Municipal

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realizou na quarta-feira (28) a entrega de cadeiras para acompanhantes no Hospital Municipal.

As cadeiras para acompanhantes desempenham um papel fundamental no apoio emocional e físico aos pacientes hospitalizados, permitindo que seus entes queridos permaneçam ao seu lado durante momentos difíceis. A entrega, portanto, visa promover não apenas o conforto dos acompanhantes, mas também a humanização do atendimento hospitalar.

