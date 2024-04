Premiê da Escócia renuncia ao cargo após rompimento de aliança

Depois do fim da aliança com o Partido Verde escocês, o partido do primeiro-ministro, Huzma Yousaf, tornou-se minoria no parlamento

A jornalistas, Yousaf afirmou que a “reparação da relações de divisão política” só pode ser realizada com outro líder Reprodução/Flickr – 29.abr.2024

O primeiro-ministro da Escócia, Huzma Yousaf, renunciou ao cargo nesta 2ª feira (29.abr.2024). Em uma entrevista a jornalistas, ele afirmou que permanecerá no cargo até o seu partido, o SNP (Partido Nacional Escocês), indicar um substituto.

Yousaf atribuiu a renúncia ao recente rompimento entre o SNP e o Scottish Greens (Partido Verde Escocês). Na semana passada, o premiê perdeu o apoio dos aliados depois de descartar a meta ambiental de reduzir as emissões em 75% até 2030.

Ambos partidos são a favor da separação da Escócia do Reino Unido. Além disso, são defensores dos direitos LGBTQIA+ no país.

Sem a aliança, que existe desde 2021, o governo do primeiro-ministro em Holyrood, o parlamento escocês, tornou-se minoritário e inviável. Yousaf afirmou que esperava contar com o apoio “informal” do Scottish Greens, mas “subestimou o nível de mágoa” dos integrantes do partido.

O líder do Partido Verde, Patrick Harvie, afirmou que o Premiê quebrou a confiança da aliança. “Humza Yousaf está certo em renunciar. A sua posição deixou de ser sustentável depois de ter quebrado os laços de confiança com os Verdes escoceses e com todos os que queriam um governo estável, progressista e pró-independência”, afirmou Harvie.

A ruptura entre os partidos abre espaço para o crescimento do Partido Trabalhista (Labour Party), de oposição ao governo.

O SNP tem 28 dias para eleger um novo premiê em Holyrood. Caso o partido não tenha sucesso, o governo convocará eleições antecipadas.