Presente de Iemanjá é entregue ao mar no Rio Vermelho

O presente já foi entregue à dona do dia 2 de fevereiro, Iemanjá. Membros do terreiro Ilê Axé Oxumarê, responsáveis pela confecção do presente principal neste ano, conduziram a oferenda de Iemanjá para a casa da orixá, o mar. Às 16h, a grande estrela-do-mar cercada por uma coroa de flores foi levada do barracão, ao lado da Casa de Iemanjá, no Rio Vermelho, em direção às águas.

Junto com a grande oferenda, balaios com flores oferecidas por devotos ao longo do dia acompanharam o cortejo. Pescadores levaram todas oferendas ecológicas para o alto-mar. O objetivo deste ano e dos próximos é de zero poluição, por isso, presentes que podem poluir o ambiente, como espelhos, garrafas e sabonetes foram depositados diretamente na Casa de Iemanjá, sem ida direta para o mar.

Edvalda Araújo, 62, é filha de Iemanjá e acompanha a festa desse seus 15 anos. Após dois anos sem festa devido à pandemia da covid-19, a devota diz que não tem o que pedir porque já recebeu muitas graças da Rainha do Mar. “É um sentimento maravilhoso, lindo, de renovação. Tenho que agradecer pela minha saúde, minha mãe está viva aos 93 anos, minha filha está se formando em letras. Estou muito feliz de ver também a alegria no rosto de todos”, afirma.

*Com orientação da subeditora Monique Lobo