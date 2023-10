A Presidência da República vai fazer uma reforma geral na recepção do Palácio da Alvorada. Uma estrutura feita com toldo será toda refeita com paredes de vidro e ar-condicionado. Nessa área externa, onde fica um setor destinado à imprensa, também vão ser instalados novos banheiros e armários para a imprensa, inclusive o local do púlpito, que também receberá ar-condicionado e uma nova estrutura.

