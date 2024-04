Presidente da UGT-BA anuncia filiação ao Podemos para fortalecer pauta sindical

Foto: Divulgação/Arquivo

06 de abril de 2024

O presidente da União Geral dos Trabalhadores da Bahia (UGT-BA), Marcelo Carvalho, oficializou na sexta-feira (5) a sua filiação ao Podemos. Faltando um dia para o final do prazo, o pré-candidato a vereador saiu do PV, e explicou que alguns fatores pesaram na mudança. Um deles foi ter enxergado no Podemos “uma chapa forte”, que fala de pautas comuns ao movimento sindical.

“Depois de algumas idas e vindas partidárias, decidimos ir para o Podemos porque acreditamos que o partido apresenta uma chapa muito interessante para as eleições de 2024. Como pré-candidato a vereador tenho grande responsabilidade com a nossa base, sobretudo a base social e a militância dos trabalhadores. A UGT-BA e toda sua direção entendeu a necessidade de o presidente estar num partido que possibilitasse o sucesso eleitoral de uma pauta comum aos sindicatos e trabalhadores representados em Salvador, e que vem se fortalecendo no cenário político municipal”, justificou Marcelo.

O sindicalista, que também nesta sexta-feira se afastou de suas funções como presidente do Conselho Estadual Tripartite Paritário de Trabalho e Renda (Ceter), órgão ligado à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre-BA), disse ainda que a sua mudança para o Podemos é resultado da parceria estabelecida entre a UGT nacional e a UGT-BA com o deputado federal João Carlos Bacelar (PV). “Com a sua enorme capacidade de dialogar, ele é um dos responsáveis pela nossa ida para o Podemos, partido que sob a jovem liderança de João Claudio Veiga Bacelar deverá fazer três vereadores em Salvador nas próximas eleições”, declarou.

