Presidente de honra da Agrishow fala sobre atrito com ministro da Agricultura: ‘Ficamos muito tristes’

O segundo dia da Agrishow, nesta terça-feira, 2, foi bastante movimentado, apesar de um volume de pessoas menor do que no primeiro dia, quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ex-presidente Jair Bolsonaro discursaram. A presença de Bolsonaro gerou atritos entre a organização do evento e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que foi desconvidado para a abertura do evento. O presidente de honra da Agrishow, Maurílio Biagi, ressaltou que o ministro ainda é bem vindo na feira: “Ele é um convidado de honra da Agrishow. A Agrishow é agricultura, a Agrishow não é política. Todos nós da Agrishow ficamos muito tristes com a não vinda do ministro. Foi uma pena a não vinda do ministro. Mas ainda está em tempo, temos ainda o resto da semana. Foi uma pena o ministro não ter vindo, nós todos sentimos muito. Mas com certeza o governo está apoiando”. Outro destaque da feira foi a presença de pequenos e médios agricultores. A Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) marcou presença no evento e o vice-presidente da Faesp, Tirso Meirelles, falou da importância dos pequenos produtores.

“Praticamente 40% dos expositores que estão aqui têm produtos para os pequenos agricultores. Para que nós possamos dar condições específicas para a segurança alimentar. A grande vantagem que nós temos é trabalhar os pequenos agricultores, com políticas públicas, onde você vende os produtos para aquela localidade, para que você possa agregar valor ali e trazer o produto gourmet, onde você agrega valor e faz a identidade regional daquele produto. Isso ajuda muito a segurança alimentar, porque a logística de produzir em um local e trazer para outro local fica muito cara, então você tem que estimular a produção naquela localidade. Esse é o fator importante de estimular a diversidade dos produtos para ajudar, tanto a comunidade local, como regional”, explicou Tirso. Expectativa é de que, ao longo da semana, cerca de 190 mil pessoas devam comparecer à Agrishow.

Neste segundo dia de programações na maior feira de tecnologia agrícola do país, o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira (PSDB), também destacou a importância do evento e também a necessidade de ampliar a sustentabilidade no agronegócio: “É uma preocupação não só dos produtores, para realizar na área de produção, na fazenda, no sítio e na chácara o alimento ou produto com sustentabilidade. Mas também até chegar no consumidor final, que essa cadeia continue promovendo ações de sustentabilidade. Por exemplo, os caminhões expostos aqui com tecnologia EURO 6 já emitem 4% a menos de CO2, do gás do efeito estufa, 50% a menos de nitrito e 80% menos de material particulado. O combustível é diesel, mas parte é biodiesel, portanto renovável, que vai movimentar o transporte de coisas ou de pessoas no nosso país, está procurando cada vez mais agir com responsabilidade ambiental”

Leia também

Com ausência do ministro da Agricultura, Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas se encontram na Agrishow



Agrishow desconvida ministro da Agricultura de Lula



*Com informações da repórter Camila Yunes