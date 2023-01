Presidente do CRB confirma acerto com Copete para a Série B

Contratado pelo Bahia durante a disputa da Série B em 2022, o atacante colombiano Jonathan Copete não ficará no elenco tricolor para a temporada de 2023. O jogador foi emprestado para o CRB e assinou contrato com o clube alagoano, que também disputa a Segunda Divisão, até o fim da temporada.

O presidente do CRB Mário Marroquim confirmou o acerto e afirmou que Copete se junta ao restante do elenco nesta segunda-feira (2). “Estamos rodando o contrato e o Copete se apresenta no dia 2, lá no CT do Retrô, junto aos demais jogadores do elenco”, disse Marroquim ao ge.

Copete chegou ao Bahia emprestado pelo Avaí até dezembro de 2023 e depois ficaria livre para assinar com outro clube, já que seu contrato com o time catarinense se encerraria. Mas o jogador de 34 anos não empolgou em sua passagem no tricolor até aqui e está fora dos planos, por isso foi repassado para o CRB.

O atacante será o terceiro jogador que vestiu a camisa do Bahia na Série B a se transferir para o CRB nesta temporada. Além de Copete, o volante Lucas Falcão e o lateral esquerdo Luiz Henrique também já estão fechados com a equipe de Alagoas.

Luiz Henrique estava emprestado ao Bahia pelo Juventus-SC e o contrato terminou no fim de 2022. Já Falcão, que inicialmente chegou por empréstimo ao tricolor, assinou um novo contrato com o clube em agosto, dessa vez definitivo, e agora sai emprestado para o CRB.

A chegada de Copete é vista com bons olhos pela equipe alagoana. O atacante é a principal contratação do CRB até agora, que anunciou Umberto Louzer como treinador do time. Bahia e CRB se enfrentam pela Copa do Nordeste de 2023. O jogo acontecerá em Salvador, ainda com data a confirmar.