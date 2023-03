Preso suspeito de estuprar esposa e cunhada adolescentes, além de tentar contra sogra

A Polícia Civil de Alagoas prendeu, em Jacuípe, um homem suspeito de estupro de vulnerável contra a cunhada e a esposa, de 12 e 15 anos, respectivamente. Ele foi detido por policiais nesta sexta-feira (24/3), após denúncia de tentativa de estupro contra a sogra.

De acordo com a Polícia Civil, o homem tem 22 anos e é funcionário da Prefeitura de Jacuípe. Ele mantinha relacionamento com a adolescente desde que ela tinha 12 anos e, juntos, eles possuem um filho de nove meses. A denúncia foi feita pela sogra, que afirma ser vítima de uma tentativa de estupro realizada na casa do genro, enquanto cuidava do neto.

A suposta vítima afirma ter conseguido sair do local. Ao contar o ocorrido para a outra filha, de 12 anos, a adolescente relatou que o cunhado praticava há três anos violência sexual contra ela. O homem, além disso, teria ameaçado divulgar vídeos íntimos das vítimas.

O suspeito foi preso em operação comandada pelo delegado Cícero Lima, da 10ª Delegacia Regional de Novo Lino, que também apreendeu dois celulares.