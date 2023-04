Prestes a anunciar a aposentadoria, Ricardo Goulart mira compra de clube brasileiro

Prestes a anunciar a aposentadoria dos gramados, o meia-atacante Ricardo Goulart – atualmente no Bahia – não pensa em largar de vez o futebol. O CORREIO apurou que o jogador pretende virar investidor no mundo da bola.

Ricardo Goulart está envolvido em um grupo que estuda a compra de um clube no futebol brasileiro. A ideia é a de que essa agremiação seja transformada em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para ser adquirida.

Revelado pelo Santo André, Ricardo Goulart acumula passagens por clubes como Internacional, Goiás, Palmeiras e Santos, além de ser ídolo no Cruzeiro, equipe na qual foi bicampeão brasileiro em 2013 e 2014.

Fora do Brasil, Goulart fez carreira na China. Foram sete anos no país asiático, sendo seis temporadas no Guangzhou e uma no Hebei. O sucesso foi tanto que ele se naturalizou chinês e defendeu a seleção local.

Em 2022 ele voltou ao Brasil e jogou pelo Santos no primeiro semestre. Depois chegou ao Bahia durante a Série B e ajudou na conquista do acesso. Em 2023, o atacante se firmou na função de camisa 9 e marcou três gols durante a campanha que terminou com o título do Campeonato Baiano.