“Preto pode ser o que quiser”, diz Thelminha após vitória da Mocidade

Thelminha, campeã do BBB20, utilizou o Instagram para comemorar a vitória da Mocidade Alegre nos desfiles das Escolas de Samba de São Paulo. A médica esteve na Avenida com a agremiação e se emocionou com o resultado.

“É campeã. Que emoção minha escola! Parabéns Mocidade Alegre. Somos todos Yasuke! Pode ter fé que todo preto pode ser o que quiser”, legendou Thelminha, com diversas fotos no Instagram.

Carnaval de São Paulo

Após nove anos na fila, a Mocidade Alegre é a escola de samba campeã do Carnaval de São Paulo 2023. A apuração dos desfiles foi realizada na tarde desta terça-feira (21/2) no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista.

Com enredo sobre Yasuke, o primeiro samurai negro da história do Japão, a Mocidade somou 270 pontos e faturou seu 11º título do Carnaval de São Paulo. A última conquista da escola, maior campeã entre as participantes desta edição, havia sido em 2014.

“Estava batendo na trave toda hora… batendo, batendo, batendo: agora foi!”, comemorou o presidente da escola, Solange Bichara, emocionada.