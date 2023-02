PRF apreende comprimidos de anfetamina na BR 101

Motorista foi flagrado, em Teixeira de Freitas (BA), portando 10 comprimidos da substância

Na noite desta segunda-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo no km 880 da BR 101, município de Teixeira de Freitas (BA). O condutor assumiu possuir cartela de anfetamina, conhecido popularmente como “rebite”, estando com 10 unidades de comprimidos em sua posse.

Essa substância é estimulante do sistema nervoso central e faz com que o cérebro trabalhe mais depressa e cause nas pessoas a impressão de diminuição da fadiga, o que proporciona um maior tempo na direção veicular, colocando em risco a segurança de todos que transitam na rodovia.

Diante do constatado, o homem assumiu o compromisso de se apresentar ao Poder Judiciário quando convocado para responder criminalmente pelo crime de porte de drogas para consumo.