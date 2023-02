Atleta de futebol society é morto a tiros durante tentativa de assalto em Salvador

O atleta de futebol society (Fut7) Rodrigo Souza do Vale, conhecido como ‘Kamoque’, foi morto a tiros na Avenida 29 de março, no bairro de Cajazeiras VIII, em Salvador, na noite de quarta-feira (15). De acordo com informações da Polícia Civil, ele teria reagido a uma tentativa de assalto e foi baleado. Kamoque deixa duas filhas pequenas.

Por volta das 23h, policiais militares foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de um homem caído ao solo, vítima de disparos de arma de fogo. No local, a equipe encontrou a vítima, que foi socorrida para o Hospital Eládio Lasserre, onde não resistiu aos ferimentos.

Rodrigo foi ex-atleta profissional e jogava pelo Clube América Bahia, atual campeão da Fut7 Cup. Nas redes sociais, o clube prestou uma homenagem ao atleta: “Perdemos um campeão! Descanse em paz.”

Kamoque ainda atuou por outros times no futebol de “várzea”, conquistando títulos, e era conhecido como o “Rei da Bahia”.

A morte é investigada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFV). Guias de perícia e remoção foram expedidas e imagens de câmeras de segurança já estão sendo analisadas para ajudar na identificação do autor.