PRF efetua prisão por receptação em Eunápolis

Os suspeitos portavam smartphones roubados, dinheiro e armas brancas.

Na noite da última sexta-feira (12), policiais rodoviários federais prenderam dois indivíduos por crime de receptação no Km 718 da BR 101, em Eunápolis (BA).

Por volta das 21 horas, durante um comando de combate à criminalidade, os policiais abordaram um veículo CHEVROLET/ONIX. Durante a inspeção, a equipe encontrou cinco celulares, dinheiro em espécie, joias, facas e cartões bancários no interior do veículo. Ao serem questionados, os ocupantes do carro não conseguiram informar a quem pertenciam os celulares. A equipe procedeu com a consulta do IMEI de um dos aparelhos, constatando um registro de roubo datado de 28/12/2023.

Diante dos indícios, a ocorrência foi encaminhada para a delegacia de polícia civil competente, para a adoção das medi