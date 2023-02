PRF realiza ação educativa numa parceria com Suzano, em Teixeira

Na manhã desta sexta-feira (03), a Polícia Rodoviária Federal em ação conjunta com a empresa Suzano realizou uma blitz educativa sobre segurança no trânsito. O evento ocorreu nas instalações da unidade operacional da PRF localizado em Teixeira de Freitas (Km 880 da BR 101).

Durante às abordagens, condutores, passageiros, motoristas profissionais e demais usuários da rodovia foram sensibilizados através de ações educativas visando a assimilação de hábitos e atitudes responsáveis no trânsito.

Também foram distribuídos folhetos com orientações simples e diretas relacionadas à segurança no trânsito.

Esse ano, com o retorno das festividades, existe a expectativa do aumento do número de turistas em direção aos destinos turísticos do Extremo Sul da Bahia, o que exige da PRF e dos próprios visitantes cuidados redobrados para proporcionar a segurança de todos.