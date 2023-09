Primavera começa neste sábado com promessa de altas temperaturas em todo o país e chuvas no Sul

A primavera começou às 3h50 deste sábado, 23, de setembro e neste ano a estação será especialmente marcada por muito calor em todo o país e chuvas no Sul do Brasil. O calor intenso já é marca registrada da primavera brasileira, com picos de calor em todas as regiões. É comum que as médias de temperatura de outubro e de novembro sejam as mais altas do ano em grande parte do país. No entanto, a primavera de 2023 será especialmente marcada pelo calor acima do normal. Os primeiros episódios de calor intenso já serão experimentados nos primeiros dias da estação. Com o prolongamento da onda de calor que se espalhou pelo país na última semana do inverno, diversas cidades do país deverão registrar temperaturas recorde neste fim de semana. Em São Paulo, por exemplo, a capital paulista pode registrar o dia mais quente da história. Segundo a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, a temperatura deve chegar a 38 ºC entre sábado e domingo, 24. Os dados, que são registrados desde 1943, apontam que São Paulo chegou a 37,8 ºC no dia 17 de outubro de 2014, valor que pode ser superado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta nesta sexta-feira, 22, expandindo o aviso de “grande perigo” para 11 Estados e o Distrito Federal. As regiões afetadas podem registrar temperaturas até 5ºC acima da média por um período maior que cinco dias, causando riscos à saúde. Além do Distrito Federal, estão sob alerta Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins. Com o calor extremo que atinge o país, existem riscos de incêndios florestais e de danos à saúde, como ressecamento de pele, desconforto nos olhos, na boca e no nariz. Confira abaixo a expectativa para a primavera em cada parte do país de acordo com o Climatempo.

Região Sul

A expectativa para Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná é de chuvas acima da média nos três meses da primavera. Temperaturas ficarão acima da média, com predomínio de tempo abafado e ausência de massas de ar frio significativas. Oeste e Norte do Paraná devem ter calor mais intenso, com chuva um pouco menos frequente.

Região Sudeste

Nos Estados de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais chuvas irregulares, mas pontualmente fortes, devem predominar na estação. Os corredores de umidade ameaçam se formar durante a passagem de frentes frias, mas logo se desconfiguram. Projeção é de poucos dias nublados, com dias quentes, abafados e com temperatura acima da média. Ondas de calor são “altamente prováveis” em outubro. De novembro em diante, a chuva aumenta de frequência e a chance de ondas de calor amplas e persistentes diminui. A chuva pode vir acima da média em algumas áreas de São Paulo, Rio e Minas mas, nas porções norte e oeste da região a expectativa é de chuva abaixo da média. Frentes frias eventualmente fortes podem atingir o litoral paulista e carioca com muito vento.

Região Centro-Oeste

Para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal a primavera se apresenta com chuva forte alternada com momentos de tempo seco. O risco é alto para temporais no sul do Mato Grosso do Sul, na região do pantanal. O calor intenso, começa a amenizar pouco a pouco em outubro. A umidade do ar se mantém baixa em setembro e no começo de outubro. Risco de queimadas permanece alto, mas não extremo, por conta do atraso na regularização das chuvas e umidade do solo baixa.

Região Nordeste

Nos nove Estados da região Nordeste a chuva segue diminuindo, até mais rápido do que o normal, com menos dias chuvosos para o período. No interior nordestino, a expectativa é de chuva acima da média por causa de chuvas pontuais e convectivas que acontecem em poucos dias do mês. Temperatura do Atlântico Sul fria favorece entrada de umidade na região, que vai registrar calor intenso e acima da média. Risco alto de queimadas na Caatinga.

Região Norte

No Norte do país a primavera traz chuva abaixo da média e com pancadas irregulares. O calor intenso, com possibilidade de recordes de temperatura, principalmente no Amapá e Roraima. Calor em Manaus segue intenso em setembro e outubro e diminui gradualmente em meados da estação. Volumes de chuva começam baixos mais aumentam ao longo da primavera. Expectativa é de mais dias ensolarados que a média.

