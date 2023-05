Primeiro dia de vacinação ampliada contra gripe tem filas de espera em SP

O primeiro dia de vacinação ampliada contra a gripe gerou filas em unidades de saúde na cidade de São Paulo. Moradores que foram até à Unidade Básica de Saúde (UBS) Nossa Senhora do Brasil e à Assistência Médica Ambulatorial de Especialidades Santa Cecília, no Centro de São Paulo, buscando a dose ou a opção bivalente contra a Covid-19 não conseguiam enxergar o fim da fila.A advogada Arisa Verenando disse ter esperado mais de uma hora na fila e chegou até a pensar em desistir. “(Esperamos) Cerca de 1h40. É uma fila única para vacina de gripe e Covid-19“, afirmou. Já a aposentada Jandira Ferreira não teve a mesma paciência e deixou a fila. “A fila está grande, vou voltar outra hora. Amanhã só. Hoje vai dar 19h e eu ainda vou estar aqui. Por isso vou voltar só amanhã”, relatou. A vacina contra a gripe foi liberada para todas as pessoas com mais de seis meses nesta segunda-feira, 15. Em todo o país, a campanha começou no dia 10 de abril, com foco em grupos prioritários. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 30% desse público foi imunizado. Já de acordo com a prefeitura de São Paulo, 1 milhão de doses do imunizante já foram distribuídas, com a cobertura vacinal chegando a 26%. A meta do governo federal é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários.

*Com informações da repórter Letícia Miyamotto