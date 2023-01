Na próxima sexta-feira (13), a partir das 14 horas, ocorrerá a primeira edição do Prefeitura no Seu Bairro de 2023 na Escola Municipal Alcenor Alves Barbosa, localizada no bairro Castelinho.

Consultas médicas pré-agendadas, testes rápidos, aconselhamento jurídico, corte de cabelo e maquiagem, atividades esportivas e recreativas, solicitação de serviços da infraestrutura e inscrição de Microempreendedores Individuais (MEI) são algumas das ações que serão ofertadas nesta edição.

O evento tem como intuito estabelecer maior proximidade entre os serviços disponibilizados pela gestão pública e os teixeirenses, sendo realizado também nos distritos e comunidades.

Informações sobre o evento

Dia: 13/01/2023 (sexta-feira)

Horário: 14 horas

Local: Escola Municipal Alcenor Alves Barbosa – Rua Gravolândia, 350, Castelinho

O post Primeiro Prefeitura no Seu Bairro de 2023 ocorre na próxima sexta (13); saiba mais apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.