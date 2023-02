Primeiros discursos na Câmara têm ofensas, xingamentos e palavrões

Nos dois primeiros dias de funcionamento da nova legislatura na Câmara dos Deputados, na terça e quarta, foram feitos dezenas de discursos por deputados de ataques da oposição a Lula e ao governo e também de reações de petistas, com referências a Jair Bolsonaro e sua gestão.

Os discursos inaugurais dos parlamentares foram marcados por ofensas, xingamentos e palavrões.

Expressões como golpista, genocida, fascista, bandido, ladrão e até babaca foram repetidas 70 vezes. Para atacar o governo, os bolsonaristas criticaram até mesmo um bordão da campanha de Lula e negaram que o petista irá cumprir a promessa de facilitar o acesso da população à picanha (repetidas 12 vezes) e cerveja (10 vezes).

A provocação bolsonarista começou já na posse, quando esses parlamentares foram para o plenário com adesivos ofensivos ao presidente da República, com inscrições como: “Lula na prisão” e “Fora Lula”.

No seu primeiro discurso no ano, Ivan Valente (PSol-SP) foi para cima dos bolsonaristas e criticou a possibilidade de o ex-ministro do Meio Ambiente e agora deputado Ricardo Salles (PL-SP) assumir essa comissão na Câmara.

“Depois de tudo que fez como ministro não pode um integrante desse governo fascista assumir uma comissão como essa” – disse o parlamentar.

O excesso foi tanto que o presidente Arthur Lira, na tarde de quarta-feira, parou a sessão e anunciou no microfone que se o nível continuar como começou, muita gente ali vai parar no Conselho de Ética. A conferir.