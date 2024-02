Procuradoria tenta reverter tombamento do Complexo do Ibirapuera

São Paulo – O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou nessa sexta-feira (16/2) que a Procuradoria do Estado entrou na Justiça Federal para reverter o processo de tombamento do Complexo do Ibirapuera. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa em Heliópolis, na zona sul da capital.

De acordo com Tarcísio, o objetivo não seria erguer uma arena multiuso no local, com shopping center e torres comerciais, como defendia a gestão de João Doria. O plano é modernizar o espaço, que seria voltado exclusivamente para os esportes.

“A revitalização do Complexo do Ibirapuera é prioridade número 1 da Secretaria de Esportes. A prioridade número dois é a prorrogação da cessão de uso do Centro Paraolímpico e a construção do velódromo que a gente também quer fazer”, disse Tarcísio.

“O Complexo do Ibirapuera tem duas linhas de ação: nós queremos que aquele complexo seja esportivo. Nós queremos que ali abrigue competições esportivas. Nós queremos que o [estádio] ícaro seja sendo o templo do atletismo”, completou o governador.

Ele afirmou que, caso o processo de tombamento não possa ser revertido, o governo estuda fazer uma ampla reforma até o fim de 2026.

“Nós podemos fazer uma arena da envergadura que São Paulo merece. Muito mais moderna, para acomodar competições e acomodar o esporte. Para ser o templo do esporte, não para ter exploração imobiliária. Se a gente não conseguir reverter o tombamento, nós vamos fazer a reforma e as melhorias no complexo como ele está, respeitando o tombamento e a arquitetura como está”, disse.

Governo cancela prova de automobilismo Na última quarta-feira (14/2), o governo cancelou o aluguel da pista de atletismo do estádio do Ibirapuera, em São Paulo, para a realização de um evento de automobilismo, que deveria ocorrer em março. A decisão foi divulgada após uma reunião com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e a Federação Paulista de Atletismo (FPA).

A prova de automobilismo faria parte de uma das etapas do Ultimate Drift e seria realizada nos dias 9 e 10 de março. Imagens de um trator arrancando o revestimento da pista causaram revolta entre amantes do atletismo.

Na quarta, a Secretaria Estadual de Esportes afirmou que cancelou o contrato de locação do estádio. “A pasta reitera seu compromisso com a reforma do Complexo Esportivo Constâncio Vaz Guimarães e destaca que as tratativas para este fim com o Iphan e demais órgãos estaduais estão em andamento”, disse.