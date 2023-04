Profissionais do turismo de MG e RJ vivenciam clima do São João da Bahia

Agentes de viagens e operadores turísticos de Minas Gerais vivenciaram o clima da tradição junina, durante a promoção do São João da Bahia, na noite de terça-feira (18), no Clube Chalezinho, em Belo Horizonte. A ação do governo baiano, por meio da Secretaria de Turismo (Setur-BA), visa atrair visitantes do Sudeste para os festejos do estado.

Os profissionais participaram de um workshop, com a troca de informações sobre infraestrutura turística e atrativos dos municípios baianos que promovem as homenagens ao santo. Depois, eles interagiram com o trio de forró e a quadrilha típica, que animaram o evento.

“Os mineiros conhecem mais cidades do extremo sul da Bahia, como Porto Seguro, Nova Viçosa e Alcobaça. Este evento mostra que há muito mais para extrairmos do estado, em regiões onde a tradição junina é forte, como na Chapada Diamantina”, pontuou a representante da agência Baluarte Turismo, Sônia Guimarães.

“Esta experiência nos torna capacitados para vender de forma mais adequada os pacotes de viagens, seja para uma família com crianças ou para pessoas da terceira idade, que desejam conhecer o São João da Bahia”, completou Fábio Karlguth, da agência Wanna Dreams.

Na quarta-feira (19), profissionais que atuam no turismo do Rio de Janeiro conheceram as atrações juninas da Bahia, no restaurante Cais do Oriente, na capital carioca. A Setur-BA apresentou as características do São João baiano, que alcança os 417 municípios do estado, e a oferta de aeroportos, rodovias e rede hoteleira para atender bem os turistas.

“Se fala muito de Salvador, mas a Bahia tem outros municípios também solicitados pelo meu público. A iniciativa está de parabéns por dar visibilidade a outras regiões do estado, além da capital”, elogiou o representante da operadora Roteiro de Sonhos, Ary Lima.

“Estou muito feliz em saber que posso levar meus clientes para cidades que são até próximas de Salvador, e que eles vão ter um São João de qualidade e com atrações famosas, para sair do convencional”, relatou Joyce Rodrigues, da agência de viagens Via Joy.

Após passar por São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, a promoção itinerante da Setur-BA será encerrada em Brasília, com ações nos dias 27, 29 e 30 de abril.