Projeto Domingo é Lazer oferece diversão e movimento aos teixeirenses; veja fotos

Projeto Domingo é Lazer (Foto: Wesley Morau)

No último domingo (05), a Secretaria de Esporte e Lazer promoveu mais uma edição do Domingo é Lazer na Praça Padre Apparecido, na Avenida Getúlio Vargas.

As atividades oferecidas durante o projeto foram: amistoso de futsal sub 15 e aulas de Cross Experience. Esta modalidade em específico tem como base os movimentos naturais do próprio corpo, com o objetivo de melhorar o condicionamento físico e trabalhar resistência, agilidade e outros fatores.

O amistoso de futsal contemplou os núcleos do Ginásio de Esportes e do Residencial Castelinho, que integram os programas Esporte Educacional e Esporte Integrativo da pasta. “Esta e as demais ações que ofertamos é para oferecer uma chance aos jovens para construir um futuro melhor para eles”, explicou Maria Edna Ferreira de Jesus, profissional de Educação Física.

“Nossa equipe no começo estava meio bagunçada, mas conseguimos nos organizar e no final deu tudo certo”, disse Filipe Zeferino, aluno do Esporte Integrativo. Já para Pedro Costa, “meu time foi bem, mas temos que treinar mais”.

O professor Agnaldo Nascimento destacou a importância da iniciativa: ”essa ação é essencial para as crianças se divertirem através do mundo do esporte. O que o prefeito Dr. Marcelo Belitardo vem fazendo é espetacular, só temos a agradecer”.

