Projetos contribuem com reciclagem de mais de 2,4 mil toneladas de resíduos em 2023

Apoiadas pela Braskem, as iniciativas geram renda para os participantes e estimulam a economia circular em Salvador e municípios da Região Metropolitana

Mais de 2,4 mil toneladas de resíduos foram arrecadadas e destinadas para reciclagem em Salvador e Região Metropolitana em 2023 por meio de iniciativas apoiadas pela Braskem. Os projetos Ateliê Criativo, Ser+ e Plastitroque promoveram o empreendedorismo, a geração de renda para cooperativas parceiras e a educação ambiental nas comunidades, além de conscientizarem a população para a destinação correta dos resíduos.

Despertar o espírito empreendedor em jovens e adultos e gerar renda a partir do aprendizado e da produção de peças e objetos de design, com o uso de resíduos plásticos. Esse é o objetivo do Ateliê Criativo, projeto da Quest/Zeppelin, que tem patrocínio da Braskem, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Marileide dos Santos Pereira, de 39 anos, foi uma das 40 pessoas que participaram das aulas ministradas duas vezes por semana na Casa da Criança e do Adolescente, em Camaçari.

Durante seis meses ela aprendeu sobre as propriedades, a cadeia e os processos de reciclagem e reuso do plástico, além de usar a criatividade para produzir com o material peças e objetos de uso cotidiano com valor artístico agregado. “O Ateliê ajudou a gente a ter um pensamento diferente sobre transformar o lixo em luxo, nos mostrando uma nova maneira de viver, de trabalhar e de melhorar a nossa vida financeira. Fez toda a diferença na nossa caminhada”, garante Marileide. O projeto destinou um total de 3 toneladas de resíduos plásticos para a produção dos objetos.

Capacitação de cooperados – Por meio de assessoria técnica, capacitação e investimentos na melhoria da infraestrutura das unidades, o Programa Ser+ beneficiou a Cooperativa de Materiais Recicláveis de Camaçari (Coopmarc), em Camaçari; a Cooperativa de Trabalho dos Agentes Ecológicos do Paraguary (Cooperguary) e a Cooperativa de Coleta Seletiva Processamento de Plástico e Proteção Ambiental (Camapet), em Salvador.

No total, as três cooperativas comercializaram juntas mais de 2,4 mil toneladas de materiais recicláveis no ano passado. “Através desta parceria da Braskem com a Cooperguary, conseguimos melhorar nossa infraestrutura com a aquisição de um triciclo, além de mantermos todos os cooperados trabalhando, como resultado da maior quantidade de material arrecadado, que possibilitou dar estabilidade financeira a eles”, destaca Genival Ribeiro, conselheiro fiscal da Cooperguary.

A gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges, ressalta a importância de se investir no desenvolvimento dos catadores como maneira de fomentar a cadeia de reciclagem no estado. “Ao promovermos o Ser+, com investimentos em infraestrutura e capacitação, contribuímos para a profissionalização das cooperativas, além de incentivar a economia circular”, afirma.

O Ser+ é realizado nos cinco estados em que a Braskem possui operações industriais, beneficiando 25 cooperativas e mais de 600 cooperados na Bahia, Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Desde 2019, o Programa investiu na Bahia mais de R$ 750 mil, que foram revertidos em obras de reforma nas sedes das cooperativas, aquisição de equipamentos e capacitação dos cooperados.

Outro projeto social da Braskem que estimula a consciência ambiental é o Plastitroque. A iniciativa promove a troca de resíduos plásticos por Plasticoins, moedas fictícias baseadas no peso dos materiais (300g de plástico = 1 Plasticoin), que podem ser revertidas em alimentos e produtos de higiene e limpeza. Em 2023, arrecadou quase 1,7 tonelada de plástico em duas edições realizadas na Escola Municipal Cosme de Farias, em Camaçari, e no Centro Educacional Normélio Moura da Costa, em Dias D’Ávila.

Beneficiando diretamente cerca de 850 pessoas e envolvendo 420 crianças e adolescentes em oficinas de Educação Ambiental, o projeto reforça a importância do consumo consciente, descarte correto de resíduos e reciclagem. Nos últimos cinco anos, o Plastitroque já realizou seis edições em Camaçari, Candeias e Dias d’Ávila, com mais de 8,5 toneladas de plástico arrecadadas, beneficiando mais de 1,7 mil participantes e distribuindo cerca de 17 mil produtos.

Sobre a Braskem

Orientada para as pessoas e para a sustentabilidade, a Braskem está engajada em contribuir com a cadeia de valor para o fortalecimento da Economia Circular. Os mais de oito mil Integrantes da petroquímica dedicam-se diariamente a melhorar a vida das pessoas por meio de soluções sustentáveis da química e do plástico. A Braskem possui DNA inovador e um completo portfólio de resinas plásticas e produtos químicos para diversos segmentos, como embalagens alimentícias, construção civil, industrial, automotivo, agronegócio, saúde e higiene, entre outros. Com 40 unidades industriais no Brasil, EUA, México e Alemanha, a companhia exporta seus produtos para Clientes em mais de 70 países.