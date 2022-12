Projota vira piada na web após participação no Encontro: “Péssimo”

Projota foi o convidado do Encontro nesta quinta-feira (29/12). Durante sua participação, o ex-BBB soltou a voz e cantou sua nova música de trabalho Corra. Porém, a performance do rapper não agradou o público e ele acabou virando chacota nas redes sociais.

Na web, os comentários dos telespectadores foram, em sua maioria, negativos. “O Projota sempre cantou péssimo assim ou eu só tô reparando isso hoje? Credo!”, comentou um internauta no Twitter. “Até eu rimo melhor que o Projota”, disse outro.

Alguns fãs do cantor aproveitaram para defendê-lo: “Projota é um ótimo rapper e tem mais é que erguer a cabeça e deitar a cabeça tranquilamente no travesseiro, se aquela fulana da Fazenda fez tudo o que fez e mesmo assim saiu numa boa, então ele não precisa ficar se martirizando pelo resto da vida”, escreveu uma usuária da rede, se referindo à participação de Deolane Bezerra no reality da Record.

“Que cena constrangedora do Projota cantando uma música com a letra séria, explicitamente crítica à mídia, com menções às violências que rappers negros sofrem, e na plateia todo mundo dançando bizarramente abraçados, sorrindo e ninguém ouvindo o que ele tá dizendo”, disse outro.