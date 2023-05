Fiuk diz que “queria ter raiva” de Tatá Werneck e humorista responde

Fiuk afirmou que “queria ter raiva” de Tatá Werneck em um comentário deixado em uma publicação feita pela apresentadora do Lady Night nesse domingo (14/5). Os dois protagonizaram uma polêmica após a participação do filho de Fábio Jr. no programa da atriz, em 2021.

Na publicação do Instagram em que Tatá se declarou à filha, Clara Maria, de 3 anos, no Dia das Mães, Fiuk comentou: “Eu queria ter raiva de você, mas não consigo… Alguém me ajuda?? hahhaha fofas”.

Fiuk e Tata Werneck

Fiuk x Tatá Werneck Reprodução

Fiuk

FiukDivulgação

fiuk-ms-vlzryoyjob

FiukInstagram e Giphy

Tatá Werneck

Tatá WerneckReprodução/ Multishow

Tatá Werneck, de perfil, no cenário do Lady Night – Metrópoles

Tatá WerneckMultishow/Juliana Coutinho

Tatá Werneck comanda o Lady Night

Tatá WerneckDivulgação

Tatá respondeu o ex-BBB e brincou com a situação.”Nos amamos. Admita e vamos sair para conversar”, afirmou ela.

Confira o post:

Relembre a treta de Fiuk e Tatá WerneckDurante a sua participação no programa de Tatá Werneck, o cantor se mostrou constrangido e até chateado diante de algumas perguntas íntimas feitas pela apresentadora, geralmente em torno do seu então namoro com Thaísa Carvalho e de seus flertes com Juliette Freire durante o Big Brother Brasil 21.

O programa foi ao ar em dezembro de 2021, mas a polêmica já rolava nos bastidores desde agosto, durante a gravação.

Fiuk afirmou que Tata saiu do roteiro e ela rebateu. O cantor postou um vídeo no Instagram dizendo que já estava tudo certo entre os dois, e que Tatá Werneck havia lhe mandado uma mensagem pedindo desculpas. E acrescentou: “A gente tinha combinado algumas coisas antes do programa, feito um roteiro e tal. Então ali na hora do ao vivo, normal, saiu um pouco do roteiro, vieram umas perguntas que a gente não tinha combinado”.

Tatá Werneck chegou a brincar com a situação em programas da Globo. Em um deles, no The Masked Singer Brasil, o cantor foi citado e a apresentadora brincou: “Não fala esse nome”.