Próximo a Elinaldo, empresário anuncia apoio à pré-candidatura de Caetano a prefeito de Camaçari

O empresário Zeinho Damasceno e o pré-candidato a prefeito de Camaçari Luiz Caetano (PT)

Próximo ao prefeito Antônio Elinaldo (União Brasil), o empresário Zeinho Damasceno anunciou nesta segunda-feira (11) apoio à pré-candidatura de Luiz Caetano (PT) à Prefeitura de Camaçari.

Durante reunião com a presença da deputada federal Ivoneide Caetano, vereadores, lideranças políticas, presidentes de partidos e apoiadores, Zeinho confirmou o apoio ao nome de Caetano nas eleições deste ano.

Ele disse que a mudança se deu por constatar que “Camaçari precisa de mais cuidado, especialmente em algumas áreas como a saúde e o esporte”. Ele também falou da necessidade de pensar em políticas públicas que estimulem o desenvolvimento do comércio de Camaçari.

“Fiquei emocionado com a forma que fui recebido. Já vi que aqui é o lugar do povo, é a identidade de Camaçari. Nossa cidade precisa de pessoas que cuidem dela, que tenham carinho com o próximo. Caetano amadureceu as ideias e eu estou aqui me dedicando diariamente para defender Camaçari e se transformar em todo o meio social. Camaçari está escura, de luto, triste”, disse o empresário, que também é pré-candidato a vereador.

“Eu tenho uma grande responsabilidade. Eu luto pelo comércio de Camaçari, mas eu vi a luta de Caetano pra trazer a Policlínica para Camaçari. Eu visitei a UPA de Camaçari e saí de lá triste, então eu vi como é necessário transformar essa cidade. Eu estou aqui porque aqui é o lugar certo. Camaçari precisa disso, de um homem com garra e força”, acrescentou.

Caetano agradeceu ao apoio de Zeinho e sinalizou que o grupo está aberto a receber todos que queiram colaborar.

“Nosso grupo está sendo reorganizado e todos que quiserem nos ajudar, serão bem-vindos. Nosso sonho em comum é ver uma Camaçari melhor, que seja melhor para o seu povo. Nós estamos aqui discutindo o futuro. Ninguém ganha eleição sozinho e a gente tem que trabalhar conjuntamente”, afirmou o secretário de Relações Institucionais do Estado.

Outras lideranças também marcaram presença no encontro, como Binho da Pizza, Paulo Soares e Francisco Irmão.