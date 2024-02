PT aciona Conselho de Ética contra deputado por associar Lula ao Hamas

Gustavo Gayer publicou no X montagem do presidente com um fuzil nas mãos e uma bandana do grupo extremista

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann (foto), apresentou ao Conselho de Ética da Câmara um pedido para que fosse aberto um processo ético disciplinar contra o deputado Gustavo Gayer Sérgio Lima/Poder360

A presidente do PT (Partido dos Trabalhadores), deputada Gleisi Hoffmann (PR), apresentou nesta 6ª feira (24.fev.2024) ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados um pedido para que seja aberto um processo ético disciplinar contra o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) por ter associado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao grupo extremista Hamas e ao nazismo.

“Não se pode tolerar que um deputado federal pratique tais condutas ofensivas ao titular do cargo de presidente da República, sobretudo com o objetivo do falso pretextos, em que se pretende apenas angariar visualizações, likes e compartilhamentos. É imoral e antiético o ataque deliberado ao presidente da República”, diz o pedido, que afirma que Gayer se comporta de forma “odiosa”, “desesperançosa” e que “beira” a criminalidade. Eis a íntegra (PDF – 244 kB).

O pedido em questão é referente a uma publicação feita por Gayer no X (antigo Twitter) com uma montagem de Lula. Na imagem manipulada, o presidente aparece com uma roupa militar e um fuzil nas mãos, com uma bandana do grupo Hamas. Também é mostrado com uma suástica nazista tatuada no rosto e outra estampada em uma braçadeira. “ATENÇÃO: Lula já mandou trocar a sua foto de presidente em todos os ministérios e estatais”, diz a legenda escrita por Gayer.

A publicação foi removida do perfil de Gayer depois que a AGU (Advocacia Geral da União) enviou uma notificação extrajudicial ao X na 5ª feira (22.fev) determinando a remoção imediata da postagem.

No documento enviado ao X, a AGU diz que houve clara intenção de Gayer de associar Lula ao terrorismo, ao nazismo e a posições antissemitas. Afirma ainda que a conduta do deputado configura difamação, com indícios de calúnia.

