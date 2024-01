PT aprova retorno de Marta e descarta prévias para vice de Boulos

São Paulo – A executiva municipal do PT em São Paulo anunciou, nesta terça-feira (16/1), que aceitará a refiliação de Marta Suplicy e que não realizará prévias para definir a indicação do partido para a vaga de vice na chapa do deputado federal Guilherme Boulos (PSol) na disputa à Prefeitura da capital paulista.

“A direção [municipal do PT] receberá de bom grado e dará as boas vindas à Marta”, anunciou Laércio Ribeiro, presidente do diretório municipal do PT e um dos coordenadores da campanha de Boulos.

A decisão foi tomada em uma reunião que durou mais de duas horas. De 16 membros da executiva, 12 votaram a favor do retorno de Marta e da não-realização da prévias, uma pessoa votou contra, uma se absteve e outras duas não estavam presentes.

“Não haverá prévias, ainda que tenham candidaturas se colocando no processo de disputa. E hoje não temos [as candidaturas]”, disse Laércio.

Segundo Laércio, a indicação de Marta para a vice se enquadra nos três pré-requisitos que o PT busca no posto: que seja preferencialmente uma mulher, que tenha experiência com gestão e que pudesse fazer a “defesa do PT”.

Sem prévias Um dos defensores da realização de prévias para definir o vice de Boulos, o deputado estadual Eduardo Suplicy, ex-marido de Marta, compareceu à reunião e apresentou algumas sugestões para a campanha.

Ele mudou de ideia em relação às prévias e também passou a acolher o retorno da ex-prefeita após ter conversado pessoalmente com ela nessa segunda (15/1).

“Suplicy entendeu que era necessária a composição harmônica de uma frente ampla capaz de derrotar o bolsonarismo em São Paulo”, afirmou Laércio.

Resistência à candidatura de Marta O retorno de Marta ao PT também inclui a participação dela em rodas de conversas com as bancadas petistas. Segundo Laércio, a ação visa “diluir” a resistência da filiação da ex-petista, que deixou o partido em 2015 em meio às investigações da Lava Jato e votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Laércio minimizou as críticas de alguns petistas ao retorno de Marta e lembrou que houve um questionamento interno sobre o apoio ao próprio Boulos, inclusive, já que será a primeira vez na história que o PT não terá um nome próprio na disputa à Prefeitura.

Sem data para filiação Embora o PT já tenha um cronograma pré-estabelecido para que a filiação da ex-prefeita seja feita em fevereiro, o presidente municipal evitou fornecer uma data específica pela dificuldade de lidar com diversas agendas.

Isso inclui, por exemplo, um convite à presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que fez o convite para que Marta retornasse ao partido. Além disso, Marta também precisa enviar o pedido formal de filiação ao partido, que pode ser contestado por qualquer petista.

Para isso, o pedido de impugnação deve ser apresentado até sete dias depois da solicitação para filiação.