PT é o partido que mais recebeu emendas em 2023; confira lista dos 10 congressistas mais contemplados

Dados são do Painel de Emendas do Siga Brasil, do Senado Federal; destinação de recursos também se concentra entre legendas e senadores aliados

Jefferson Rudy/Agência Senado

Governo buscou liberar parte das emendas como um aceno aos parlamentares



Após sofrer uma derrota na Câmara dos Deputados, o governo federal atendeu aos pedidos dos parlamentares e liberou emendas de congressistas. É o que apontam dados atualizados até a quarta-feira, 10, do Painel de Emendas do Siga Brasil, do Senado Federal. No total, desde o início do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência da República, o Palácio do Planalto já empenhou R$ 1,2 bilhões, sendo que R$ 347 milhões foram empenhados de janeiro a abril e R$ 849,9 milhões neste mês. A destinação dos recursos beneficiou os principais partidos aliados do governo, como o PT (R$ 193,5 milhões), PSD (R$ 150,4 mi), MDB (R$ 138,6 mi), o União Brasil (R$ 125 mi), e o Progressistas (R$114,7 mi). Dos congressistas mais contemplados, os dados apontam um privilégio aos senadores, que representam 9 dos 10 parlamentares que mais receberam emendas, sendo os três primeiros: Mara Gabrilli (PSDB-SP), que recebeu R$ 26,7 milhões em emendas; Daniella Ribeiro (PSD-PB), com R$ 23,2 milhões; e Jayme Campos (União-MT), com 16,8 milhões.

A aprovação, a toque de caixa, do projeto de decreto legislativo (PDL) que derrubou os decretos do presidente Lula que alteraram as regras do Marco Legal do Saneamento Básico foi interpretada como uma importante – e inesperada – derrota do Palácio do Planalto da Câmara, especialmente pelo apoio de partidos aliados do governo ao texto. Como o site da Jovem Pan mostrou, entre os parlamentares, o entendimento é que a dificuldade do Planalto de consolidar uma maioria no Congresso Nacional vem, sobretudo, das falhas na articulação, mas também pelo descumprimento de acordos. Entre eles, o da liberação de emendas parlamentares. Com isso, governo buscou liberar parte das emendas como um aceno aos parlamentares, cerca de uma semana antes da Câmara colocar para votação a proposta do novo arcabouço fiscal.

Veja abaixo os 10 partidos mais contemplados:

PT: R$ 193,5 milhões PSD: R$ 150,4 milhões MDB: R$ 138,6 milhões União Brasil: R$ 125 milhões PP: R$ 114,7 milhões PRB: R$ 92,9 milhões PSDB: R$ 84,6 milhões PL: R$ 81,7 milhões PDT: R$ 73,5 milhões Podemos: R$ 45,1 milhões Veja abaixo os 10 parlamentares que mais receberam emendas:

Senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP): R$ 26,7 milhões Senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB): R$ 23,2 milhões Senador Jayme Campos (União-MT): 16,8 milhões Senador Renan Calheiros (MDB-AL): R$ 16,2 milhões Senador Jaques Wagner (PT-BA): R$ 15,6 milhões Senador Marcelo Castro (MDB-PI): R$ 15,4 milhões Deputado Aluisio Mendes (Republicanos-MA): R$ 14,9 milhões Senador Flávio Arns (PSB-PR): R$ 14 milhões Senador Romário (PL-RJ): R$ 13,4 milhões Senador Eduardo Braga (MDB-AM): R$ 12,7 milhões