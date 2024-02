Putin terá 3 adversários na eleição presidencial russa

Comissão Eleitoral do país encerrou neste domingo (11.fev) o registro de candidaturas; 29 nomes foram barrados ou desistiram

Candidatos à Presidência da Rússia, da esq. para a dir.: Vladimir Putin, Leonid Slutsky, Nikolay Kharitonov e Vladislav Davankov Kremlin e Duma

PODER360 11.fev.2024 (domingo) – 10h35



A Comissão Eleitoral Central da Rússia anunciou neste domingo (11.fez.2024) o encerramento do registro de candidatos para as próximas eleições presidenciais, marcadas para 15 a 17 de março. Segundo a agência de notícias estatal Tass, 4 políticos vão concorrer no pleito, incluindo o presidente Vladimir Putin, que tentará seu 5º mandato.

A princípio, 33 pessoas haviam se inscrito, sendo 9 candidatos vinculados a partidos e 24 independentes, mas nem todos concluíram o processo, alguns desistiram da disputa e outros não tiveram suas candidaturas aprovadas pela comissão.

CANDIDATOS Leia a lista de candidatos aprovados para o pleito:

Vladimir Putin, 71 anos – o atual presidente da Rússia ocupa o cargo desde 2012. Antes, já havia sido presidente (de 2000 a 2008) e primeiro-ministro do país (de 1999 a 2000 e de 2008 a 2012); Leonid Slutsky, 56 anos – concorre pelo LDPR (Partido Liberal Democrático da Rússia). É presidente do comitê de assuntos internacionais da Duma (Casa Baixa da Assembleia Legislativa russa); Nikolay Kharitonov, de 75 anos – integrante do KPRF (Partido Comunista da Federação Russa). Em 2004, ficou em 2º lugar na corrida presidencial, com 13,69% dos votos; Vladislav Davankov, 39 anos – do partido Novas Pessoas. Ele é o vice-presidente da Duma e vice-presidente de seu partido. Ficou em 4º lugar nas eleições de 2023 para prefeito de Moscou, com 5,34% dos votos. Leia mais:

Putin diz que não pretende invadir a Polônia Putin acusa EUA e aliados de prolongarem guerra na Ucrânia