Qual a melhor densidade de colchão para uma boa noite de sono?

A maioria das pessoas não entende muito bem o que é densidade de colchão e muito menos qual é a melhor, e se você é uma delas, chegou no post certo!

Independentemente de qual seja o seu colchão, saiba que a densidade é que define o conforto e a durabilidade dele. Não adianta saber qual a melhor marca de colchões se você escolher a densidade errada.

No entanto, existem alguns fatores a considerar na hora de escolher a densidade, como a morfologia da pessoa e suas necessidades.

Você quer saber mais? Descubra aqui nossas dicas e tudo que precisa saber sobre qual a melhor densidade de colchão!

O que é densidade de colchão?

A densidade de um colchão se expressa em kg/m3, ou seja, se trata do peso da matéria sobre uma determinada dimensão.

É a densidade que contribui à vida útil do seu colchão porque ela está ligada à sua morfologia e à sua posição ao dormir.

Se você é uma pessoa com estatura alta ou peso superior à média, é necessário escolher uma densidade alta, assim como uma boa firmeza para ter um apoio adequado do colchão sobre todo o corpo.

No caso de uma densidade muito baixa, você não vai dormir bem e seu colchão vai se desgastar mais rápido.

Por isso, reiteramos, não adianta saber qual a melhor marca de colchões se você escolher a densidade errada.

É necessário também ler as informações dadas pelo fabricante, já que a densidade pode corresponder à média de todas as camadas de espuma, por exemplo, ou ser definida com base em cada camada separada.

Preste atenção para não confundir densidade e firmeza, por uma espuma de densidade 30 kg/m3 pode fornecer um suporte mais firme que uma de 40 kg/m3.

Ou seja, esse dado não tem nada a ver com a espessura do colchão.

Qual a melhor densidade de colchão?

Antes de tudo, a escolha da melhor densidade de colchão depende das preferências e necessidades individuais de cada pessoa.

A densidade ideal do colchão pode variar dependendo do peso corporal, posição de dormir e preferências de firmeza.

Geralmente, as pessoas mais leves (abaixo de 60 kg) podem se sentir mais confortáveis em um colchão com densidade mais baixa (entre 23 e 28 kg/m³).

Já as pessoas mais pesadas (acima de 100 kg) podem precisar de uma densidade mais alta (entre 33 e 40 kg/m³).

No entanto, essas são apenas diretrizes gerais, sendo importante experimentar diferentes níveis de firmeza para encontrar a densidade ideal para você.

Além da densidade, outros fatores importantes a considerar na escolha do colchão incluem o tipo de material, por exemplo, espuma, látex ou molas, a espessura, a qualidade geral e a garantia do fabricante.

Portanto, a dica é fazer uma pesquisa completa e experimentar diferentes opções antes de tomar uma decisão final.

Por que prestar atenção à densidade de um colchão?

No momento de comprar um colchão, a densidade é uma das características essenciais de qualidade. É um elemento diretamente associado à durabilidade.

Se você comprar um colchão com densidade alta, é necessário partir do princípio que quanto mais alta é a densidade, mais alta é a qualidade do colchão.

Isso afeta igualmente a durabilidade do colchão, porque se a densidade é alta, a espuma é mais pesada, bem como a elasticidade do colchão.

No entanto, como já mencionado, a densidade varia em função do tipo do colchão e do nível de firmeza.

Logo, a melhor densidade para seu colchão depende do seu peso e de suas preferências para dormir.

Por exemplo, se você dorme de lado, a recomendação é optar por uma densidade mais baixa para favorecer o alinhamento da coluna.

Assim, os ombros e os quadris não se afundam no colchão para aliviar os pontos de pressão.

Por outro lado, se você dorme de bruços ou de barriga para cima, a melhor escolha é um colchão com densidade mais alta, pois permite manter seu corpo em uma postura saudável.

A densidade de um colchão está ligada ao seu conforto?

É claro que a densidade do colchão tem uma influência no conforto do colchão, porém, não se esqueça de outros fatores essenciais.

Em primeiro lugar, seu novo colchão deve corresponder às suas necessidades, e deve ser adequado ao seu peso, sua posição de dormir, assim como aliviar a dor nas costas, se for o seu caso.

Geralmente, um colchão com densidade mais alta tende a ser mais firme, enquanto um colchão com densidade mais baixa tende a ser mais macio.

Pessoas que preferem dormir em uma superfície mais firme normalmente optam por colchões com densidades mais altas, uma vez que eles oferecem mais suporte ao corpo.

Esse tipo de colchão pode ser benéfico para pessoas que sofrem de dores nas costas, pois ajudam a manter a coluna alinhada enquanto dormem.

Por outro lado, quem prefere uma superfície mais macia, pode gostar mais de colchões com densidades mais baixas, já que podem proporcionar uma sensação mais aconchegante.

Entretanto, é importante ressaltar que um colchão muito macio pode não fornecer o suporte necessário para a coluna vertebral, o que pode provocar dores nas costas e problemas de postura.

A dica é: encontre o equilíbrio entre densidade e firmeza, e assim, você terá o máximo de conforto durante a noite.

Conclusão

Agora que você já sabe o que é e qual a melhor densidade de colchão, basta seguir todas as dicas passadas aqui e com certeza, você terá um colchão adequado com seu peso e sua posição de dormir.

O mais importante é escolher um colchão de um fabricante com boa reputação, pois assim você terá um colchão por muitos e muitos anos.

