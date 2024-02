Quantos dias duram sintomas da dengue? Médico explica fases da doença

O Brasil caminha a passos largos para atingir a marca de 1 milhão de casos de dengue, segundo o monitoramento feito pelo Ministério da Saúde com as secretarias estaduais. Até esta quarta-feira (28/2), 991 mil pessoas já tinham sido diagnosticadas com a doença.

À medida que mais pessoas são infectadas pelo vírus da dengue, aumentam as dúvidas da população sobre o assunto. De acordo com o infectologista Werciley Júnior, coordenador de Infectologia do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, algumas das perguntas mais comuns ouvidas no consultório são: “Quantos dias duram os sintomas da dengue?” e “Como é o ciclo da doença?”.

“Escuto essas questões de 20 a 30 vezes por dia”, comenta o médico.

Entre os primeiros sintomas e a recuperação, o paciente com dengue costuma ficar entre 5 e 14 dias com a doença. De maneira geral, a pessoa infectada pelo Aedes aegypti com o vírus da dengue vai desenvolver os sintomas de 4 a 10 dias após a picada do mosquito.

A dengue se desenrola em três fases: fase inicial ou febril, fase crítica ou inflamatória e recuperação.

Sintomas e fases da dengue Fase inicial ou febril – Os primeiros sintomas da dengue são semelhantes aos de uma gripe, com febre elevada, dores de cabeça e na região dos olhos, além de dores musculares e nas articulações.

Fase crítica ou inflamatória – A segunda fase é chamada de fase crítica ou inflamatória, ocorre entre o quinto e o sétimo dia após o início dos sintomas. Nessa fase, o paciente e seus familiares devem estar bastante atentos a sinais como dor abdominal, vômitos, tonturas e desmaios, além de sangramentos no corpo.

“Se esses sintomas aparecerem – dor abdominal, tontura, desmaios e sangramentos – , o paciente deve se dirigir ao hospital imediatamente. Eles indicam quadro grave e demandam assistência por equipe especializada”, afirma o infectologista Werciley Júnior.

Se a doença estiver evoluindo sem complicações, os sintomas da segunda fase serão sonolência e/ou irritabilidade, diminuição do volume de urina, diminuição repentina da temperatura do corpo e desconforto respiratório.

Fase final – Os sintomas diminuem de intensidade, e o paciente reestabelece o ânimo. O mais comum é que a pessoa esteja curada sete dias após os primeiros sintomas.

Manchas e coceira Manchas e coceiras são sintomas da dengue bastante comuns, mas não são obrigatórios. As manchas são planas e vermelhas e surgem no tronco, nos braços e nas pernas.

Uma característica interessante das manchas é que elas somem momentaneamente quando a região onde estão é pressionada e, ao contrário do que muita gente acha, elas não são um sinal de que a doença está indo embora ou que evoluirá para um caso grave.

É comum, mas também não é regra, que a pele do paciente comece a coçar na fase final da dengue, isso ocorre porque a resposta imunológica do organismo libera substâncias que provocam a coceira. Antialérgicos podem ser usados para controlar o quadro.

3 Cards_Galeria_de_Fotos (2)

Dengue, zika e chikungunya são doenças cujos nomes são conhecidos no Brasil. Os três vírus transmitidos pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti, têm maior incidência no país em períodos de chuva e calor, e apresentam sintomas parecidos, apesar de pequenas sutilezas os diferenciarem Joao Paulo Burini

****Foto-pessoa-com-as-maos-na-cabeca-olhando-um-termometro.jpg dengue

Febre, dor no corpo e manchas vermelhas são sintomas comuns da dengue e das outras as doenças. Apesar disso, a forma distinta como evoluem, a duração dos sintomas e o grau de complicação são algumas das diferenças entre elas IAN HOOTON/SCIENCE PHOTO LIBRARY / Getty Images

****Foto-mosquito-da-dengue-1.jpg

Estar atento aos sinais e saber identificar as distinções é importante para um diagnóstico e tratamento precisos, pois, apesar do que se pensa, essas doenças são perigosas e podem matar boonchai wedmakawand/ Getty Images

****Foto-pessoa-com-as-maos-na-cabeca-3.jpg

Na dengue, os sinais e sintomas duram entre dois e sete dias. As complicações mais frequentes, além das já mencionadas, são dor abdominal, desidratação grave, problemas no fígado e neurológicos, além de dengue hemorrágica Uwe Krejci/ Getty Images

****Foto-pessoa-com-as-maos-no-olho.jpg

Além disso, dores atrás dos olhos e sangramentos nas mucosas, como a boca e o nariz, também podem acontecer em pacientes que contraem a dengue SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Getty Images

****Foto-teste-de-sangue-positivo-para-zika.jpg

Os sintomas da zika são iguais aos da dengue, só que a infecção não costuma ser tão severa e passa mais rápido. Há, no entanto, um complicador caso a pessoa infectada esteja grávida Sujata Jana / EyeEm/ Getty Images

****Foto-mulher-gravida-e-um-alerta-de-perigo-em-relacao-ao-mosquito-da-dengue.jpg

Nestas situações, a doença pode prejudicar o bebê em formação causando microcefalia, alterações neurológicas e/ou síndrome de Guillain-Barré, no qual o sistema nervoso passa a atacar as células nervosas do próprio organismo DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Getty Images

****Foto-pessoa-deitada-em-uma-maca-de-hospital-com-uma-das-maos-na-cabeca.jpg

Já os sintomas da chikungunya duram até 15 dias e, segundo especialistas, provoca mais dores no corpo, entre as três doenças Peter Bannan/ Getty Images

****Foto-mosquito-da-dengue-2-1.jpg

Assim como a infecção pela zika, a chikungunya pode resultar em alterações neurológicas e síndrome de Guillain-Barré Joao Paulo Burini/ Getty Images

****Foto-pessoa-conversando-com-outra-pessoa-com-um-remedio-nas-maos.jpg

Apesar de não existirem tratamentos para as doenças, há medicamentos que podem aliviar os sintomas, bem como a indicação de repouso total. Além disso, aspirinas não devem ser utilizadas, pois podem piorar o quadro do paciente Milko/ Getty Images

****Foto-pessoa-fazendo-exame-de-sangue.jpg

Caso haja suspeita de infecção por qualquer um dos vírus, é importante ir ao hospital para identificar do que se trata e, assim, iniciar o tratamento adequado o mais rápido possível FG Trade/ Getty Images

****Foto-mosquito-da-dengue-em-um-tubo.jpg

O Aedes aegypti é um mosquito que se aproveita de lixo espalhado e locais mal cuidados e é favorecido pelo calor e pela chuva. Por isso, impedir a presença de água parada em sua casa, rua e empresa é o suficiente para travar a proliferação do inseto Bloomberg Creative Photos/ Getty Images

Como tratar a dengue em casa Para garantir uma recuperação plena, é fundamental respeitar algumas orientações médicas. As principais são:

Fazer o repouso em casa; Reforçar a hidratação (com água, soro caseiro e água de coco); Não usar, em hipótese alguma, medicamentos que contenham ácido acetilsalicílico (aspirina). Durante o período de repouso, também é aconselhado que os demais moradores da casa reforçem o uso de repelente para evitar que mosquitos piquem o convalescente e acabem transmitido a doença para outras pessoas.

