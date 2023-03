Bahia tem novo superintendente regional da PRF; conheça

Foi publicada no Diário Oficial da União, na manhã desta segunda-feira (13), a designação do policial rodoviário federal Vagner Gomes da Silva para ser o novo Superintendente-Regional na BA.

Vagner tem 47 anos e é natural de Nova Fátima, no interior do estado. Possui licenciatura em Letras pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e tem Bacharelado em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia.

O novo superintendente ingressou na PRF no ano de 2004 e acumula diversas experiências e funções desde então.

Ele atuou como Chefe substituto do Núcleo de Operações Especiais (2009), Chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Delegacia PRF em Feira de Santana-BA (2018) e recentemente foi eleito Delegado Representante do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais na Bahia SINPRF/BA.