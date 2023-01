Queda de barreira interdita trecho da Dutra em Barra Mansa; veja vídeo

A queda de uma barreira de contenção bloqueou um trecho da Via Dutra neste sábado, 7. O episódio aconteceu durante a manhã e afetou o tráfego da principal ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo. O acidente aconteceu na altura da cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, no bairro Vila Ursino. No site da concessionária que administra a via Dutra, são mostrados dois pontos de lentidão, com congestionamentos. No sentido SP-Rio, está sendo registrado um congestionamento de 22 quilômetros nas cidades de Resende e Barra Mansa. Já no sentido Rio-SP, o congestionamento é menor, de 12 km. A Jovem Pan procurou a concessionária para confirmar se houve feridos ou mortos na queda da barreira, mas ainda não obteve resposta.

Confira vídeo da queda de barreira:

Urgente rodovia presidente dutra interditada sentindo rio de janeiro em barra mansa pic.twitter.com/YYNthdINM7 — Jc Camargo (@jcamargo488) January 7, 2023