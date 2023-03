Rafa Kalimann teria terminado namoro com Loreto após ciúmes de atriz

Rafa Kalimann e José Loreto terminaram o relacionamento recentemente, mas, ao que parece, os dois ainda têm pendências a resolver. Isso porque, no último domingo (26/3), durante o Dança dos Famosos, o ator deixou um climão nos estúdios do Domingão.

A decisão da separação, como informou o colunista Lucas Pasin, foi de Rafa Kalimann. Entretanto, Loreto ainda mantinha esperanças para uma conversa com a influencer, o que foi negado pela famosa.

José Loreto e Rafa Kalimann (Foto: Thyago Andrade/Brazil News)

A gota d’água para Kalimann foi uma foto de José Loreto com Bella Campos. Enquanto estavam solteiros, os artistas tiveram um rápido affair e a influencer ficou enciumada e encarou a publicação como uma provocação, já que os dois não eram mais tão próximos. A influencer estava em Salvador no momento do post.

Ainda de acordo com o colunista do Splash Uol, algumas outras pequenas brigas, além dos ciúmes de Loreto, já vinham desgastando o relacionamento do casal.