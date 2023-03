Raphinha decide e Barcelona vence Valencia com um a menos no Espanhol

Com gol do brasileiro Raphinha, o Barcelona derrotou o Valencia, com um jogador a menos, por 1 x 0, neste domingo, no Camp Nou, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. De quebra, continuou isolado na liderança, ainda com uma boa “gordura” em relação ao Real Madrid.

A vitória confirmou a recuperação rápida do Barcelona após derrota para o Almería e deixou o clube com 62 pontos, confortável na liderança do Espanhol. A motivação só tem aumentado, já que venceu o arquirrival Real Madrid, por 1 a 0, na Copa do Rei.

O Valencia, por sua vez, complicou ainda mais a sua situação. O time ocupa a 19ª posição, com 23 pontos, e está na zona de rebaixamento, à frente apenas do Elche, na lanterna, com 12.

O Valencia esboçou pressionar o Barcelona no início do jogo, mas caiu logo no primeiro bom ataque do time mandante. Aos 15 minutos, Busquets deu um lançamento espetacular para Raphinha, que mandou, de cabeça, para o fundo das redes, quebrando com a estratégia do adversário.

O time visitante demorou para absorver o golpe e só foi ameaçar o Barcelona nos minutos finais. Samuel Lino se aproveitou de uma saída de bola errada do rival e chutou por cima do gol. Logo depois, Vázquez finalizou com perigo, Christensen cortou mal e por muito pouco Moriba não marcou. A bola foi para fora.

No segundo tempo, o Barcelona voltou mais ligado e buscou ampliar o marcador. Aos sete minutos, o árbitro pegou mão de Guillamón e marcou pênalti. Ferron Torres foi para a cobrança, mas tirou muito do goleiro e jogou para fora. A bola ainda bateu na trave antes de sair pela linha de fundo.

O Barcelona continuou martelando e voltou a parar na trave rival , aos dez minutos. Raphinha tocou para Ansu Fati, que acertou o poste. A situação do time catalão mudou aos 13, quando Ronald Araújo fez dura falta e acabou expulso.

Com um jogador a mais, o Valencia se atirou no ataque, mas encontrou um Barcelona fechado, diminuindo os espaços. A melhor chance foi aos 49 minutos com Kluivert. Dentro da área, o atacante arriscou, mas parou na boa defesa de Ter Stegen, que assegurou a igualdade.

Ainda neste domingo, o Valladolid derrotou o Espanyol por 2 x 1, no José Zorrilla, e se afastou da zona de rebaixamento, agora, com 27 pontos. Seu adversário ficou estacionado nos 27.