Rapper Kayblack é internado após convulsão: “Pior noite da minha vida”

1 de 1 Montagem com uma foto de Kayblack e outra dele internado no hospital – Metrópoles – Foto: ReproduçãoKayblack usou as redes sociais na última sexta-feira (22/12) para informar aos seguidores que foi internado. O rapper afirma que teve febre, convulsões e precisou passar o dia no hospital.

“Tive que ficar internado o dia todo em observação. Pensei que dessa noite não iria passar. Ainda estou em repouso e recuperação, mas fiz diversos exames e tomei diversas medicações na veia”, afirmou.

Em junho, o artista se afastou dos palcos por conta de uma cirurgia na garganta. “Saúde não se brinca, espero ficar bem em breve para levar alegria a todos de novo nos shows”, escreveu na época.

Conheça Kayblack Kayblack é um dos nomes do trap que se consolidou em 2023. O trapper, que é irmão de MC Caverinha, surgiu para a cena em 2020 e rapidamente emplacou alguns sucessos em sequência, como Jacaré que Dorme, Ak Forty Seven, A Cunhada e Bvlgari.

“É muito gratificante para mim, porque eu via de perto as coisas acontecendo com meu irmão e isso sempre foi meu sonho de moleque. Na verdade, para mim ainda não caiu a ficha. Ainda é um bagulho que parece que não é realidade. Sempre com pé no chão”, comemorou Kayblack.

