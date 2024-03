Receita Federal apreende 1,3 tonelada de cocaína escondida em carga de café no Porto do Rio

Agentes da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal realizaram uma grande apreensão de cocaína no Porto do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (27). A ação foi feita durante o decreto de Garantia da Lei e da Ordem, que possibilita que as Forças Armadas atuem na prevenção de delitos em portos e aeroportos. Totalizando cerca de 1,3 tonelada, a cocaína estava escondida em 48 sacas de café, de um total de 320, que tinham como destino a Bélgica, na Europa. Estimada em R$ 330 milhões, a droga foi direcionada à Superintendência da Polícia Federal, que está situada no Rio de Janeiro. Desde o começo do ano, esta foi a primeira apreensão deste tipo registrada. A ação teve o auxílio da Marinha e durou quatro horas. Segundo a Receita Federal a carga só foi para a fiscalização com base em critérios de gerenciamento de riscos.

Foram utilizados cães farejadores no momento da apreensão. Os responsáveis pelo crime ainda não foram identificados, mas a Polícia Federal foi acionada e abrirá um inquérito. Caso achem os envolvidos, eles responderão por tráfico internacional de drogas. Ações deste tipo têm sido intensificadas em portos do Rio e Itaguaí, como forma de desmantelar as rotas que os criminosos utilizam para enviar drogas para a Europa e África.

Publicada por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA