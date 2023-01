Vitória coloca reabilitação no Campeonato Baiano à prova em Ba-Vi

Às vésperas do Ba-Vi, a pressão deu lugar ao alívio e o Vitória chega ao clássico mais confiante após conseguir apresentar efetividade na defesa e no ataque. É esse equilíbrio que o técnico João Burse quer rever no duelo das 16h deste domingo (29), na Fonte Nova, ainda mais porque o rubro-negro jogará diante de um estádio tomado pela torcida adversária. O jogo, válido pela quinta rodada do Campeonato Baiano, contará com torcida única dos tricolores e os ingressos estão esgotados.

Depois de três tropeços e de visitar a lanterna do estadual, o Leão venceu o Doce Mel, por 3×0, na última quinta-feira (26), no Barradão e deixou a zona de rebaixamento. Foi a primeira vez que o ataque conseguiu balançar a rede três vezes nesta temporada. Rafinha e Nicolás Dibble foram os principais nomes do jogo, pois anotaram um gol e ainda deram uma assistência cada. Alisson Santos foi o autor do terceiro tento.

O Ba-Vi será a oportunidade do rubro-negro consolidar a reabilitação individual e coletiva no estadual. Antes apagado, Rafinha voltou a chamar a atenção contra o Doce Mel e a ostentar o posto de artilheiro. Dono do status no ano passado, quando marcou oito gols, ele chegou a dois este ano. Titular, tem posto garantido no onze inicial do clássico.

Quem pediu passagem às vésperas do Ba-Vi foi um estrangeiro. O atacante uruguaio Nicolás Dibble deixou o banco de reservas no segundo tempo contra o Doce Mel e colocou ânimo no jogo. Marcou um gol aproveitando cruzamento de Rafinha e foi na linha de fundo para dar assistência na medida a Alisson Santos.

Dibble substituiu Osvaldo no jogo e pode ganhar a concorrência com ele para iniciar o Ba-Vi entre os titulares. Nesse caso, o ataque rubro-negro seria formado pelo uruguaio, Rafinha e Santiago Tréllez. Este último desperdiçou um pênalti na rodada passada e foi bastante vaiado pela torcida, mas deve seguir no time, inclusive porque Léo Gamalho tende a ser baixa mais uma vez.

Gamalho sofreu um acidente no braço durante o treinamento da última terça-feira (24), precisou passar por cirurgia e ficar no hospital por quase três dias. Ele desfalcou o rubro-negro contra o Doce Mel e não deve ficar à disposição novamente.

Com exceção da possível entrada de Nicolás Dibble no trio de ataque, João Burse deve manter a escalação usada contra o Doce Mel. Foi a segunda vez em sete jogos que a defesa passou em branco. A outra foi no 1×0 diante do Jacuipense, na pré-Copa do Nordeste.

As situações dos volantes Gustavo Blanco e João Pedro, que poderiam ser opções no banco, seguem indefinidas e o Vitória não voltou a se posicionar sobre elas. O primeiro cogita deixar a Toca e se aposentar. O segundo se envolveu em uma briga com um integrante do clube, no vestiário, após o jogo contra o Santa Cruz.

O Vitória deve ir a campo com Dalton, Zeca, Dankler, Camutanga e João Lucas; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Gegê; Osvaldo (Nicolás Dibble), Tréllez e Rafinha.