(Foto: Wesley Morau)

A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas disponibiliza de forma gratuita o dispositivo intrauterino de cobre, popularmente conhecido como DIU, através da rede pública de saúde do município. Este é um método contraceptivo de alta eficácia que representa uma opção não-cirúrgica para a prevenção da gravidez às mulheres em idade reprodutiva.

O dispositivo pode apresentar a validade de 10 anos, sem necessidade de troca (com o check up sendo realizado anualmente) e com poucas contra indicações, sendo também rapidamente reversível. Em 2022, foram implantados 200 DIUs em mulheres pela rede pública de saúde em Teixeira de Freitas; este ano, contudo, pretende-se realizar a implantação de 350 desses dispositivos, em parceria com a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).

(Fotos: Wesley Morau)

Interessadas nesse método devem procurar a UBS mais próxima da residência para a realização do exame preventivo e solicitação de ultrassonografia — necessários para que ocorra a inserção segura do dispositivo. Mulheres grávidas que desejam colocar o DIU após o parto devem procurar a assistente social na maternidade; assim, o nome entrará na lista para que a equipe profissional entre em contato 60 dias após o parto para a inserção do dispositivo.

(Fotos: Wesley Morau)

O post Rede pública de saúde em Teixeira de Freitas disponibiliza o DIU de forma gratuita; saiba como solicitar o serviço apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.