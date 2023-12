Rede Sustentabilidade confirma Antonio Portugal como pré-candidato a prefeito de Itamaraju

Ato de lançamento acontece no dia 2 de dezembro 11 de dezembro de 2023 | 13:13

O Partido Rede Sustentabilidade Bahia lançou no dia 2 de dezembro a pré-candidatura de Antonio Portugal a prefeito de Itamaraju.

O ato político ocorreu durante encontro com lideranças no auditório da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), no município e contou com a participação dos porta-vozes estaduais, Iaraci Dias, Diego Cunha, o coordenador da Formação Nacional da Rede, Julio Rocha, o membro do Elo Nacional, Marcos Lemos e o o membro da executiva estadual, Jobilio Ferreira. “Portugal é o nome da mudança que Itamaraju precisa. Nós acreditamos que a cidade só tem a ganhar com uma gestão sustentável”, ressalta Iaraci Dias.

Para o pré-candidato, chegou o momento de construir uma nova história e fazer de Itamaraju o primeiro município sustentável da Bahia. “Queremos agregar pessoas que desejam construir uma mudança de gestão e trazer desenvolvimento econômico, saúde pública de qualidade para Itamaraju e seus moradores”. Na oportunidade, a sigla empossou a nova direção no município do Extremo – Sul da Bahia.