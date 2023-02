Regina Casé tieta João Gomes no aeroporto de Salvador: “Muito fã”

Regina Casé usou o Instagram nesta sexta-feira (17/2), para registrar um encontro com o cantor João Gomes, no aeroporto de Salvador (BA). Nos Stories, a atriz se declarou para o artista e revelou ser “muito fã” dele.

“Surpresinha boa de aeroporto… Pense num cara doce… Sou muito fã”, disse Regina, acrescentando emojis de coração à legenda da publicação.

João esteve em Salvador nesta quinta-feira (16/2) para curtir o primeiro dia de Carnaval 2023. Ele se divertiu ao lado de artistas como Bruna Marquezine e Priscilla Alcântara no trio de Ivete Sangalo.

João Gomes no BBB23Recentemente, durante uma conversa com os colegas de confinamento no quarto Fundo do Mar, no BBB23, Key Alves revelou que já ficou com João Gomes. Eles conversavam sobre o cantor, quando a sister deu detalhes da noite que passou com o pernambucano, no apartamento onde ela mora.

“Amiga, eu já fiquei com ele”, revelou ela e seguiu: “Ele foi lá no meu prédio. Ele dormiu e foi embora no dia seguinte”.

Key contou que os moradores do prédio viram o cantor quando ele foi embora: “Eu falei que ia treinar e o segurança ia buscar ele depois. Ele resolveu sair do meu prédio de manhã, às 10h, quando está todo mundo indo trabalhar, passando ali. De repente, eu pego meu celular para ver o grupo do condomínio e foto dele lá”.